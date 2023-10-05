أسف وسخط لدى الرياضيات الفرنسيات لمنع الحجاب في دورة الألعاب الأولمبية

انتقدت لاعبة كرة السلة الفرنسية المحجبة، ساليماتا سيلا، حظر بلدها ارتداء الحجاب في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، قائلة: "إنه لأمر محزن بقدر ما هو مهين أن نرى أنفسنا ولدنا في بلد لا يريدنا".

وتبالغ فرنسا في الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية وفي حظر ارتداء الرموز الدينية مثل "الحجاب والقلائد ذات الصليب الكبير" في المؤسسات العامة بحجة "الحياد".

ومنذ عام 2014 بات الحظر نفسه ساريا على طلاب المدارس العامة، باستثناء طلاب الجامعات.

وفي السنوات الأخيرة، بدأ تطبيق هذا الحظر على الرياضيين، مما أثار الجدل، إذ يرى البعض حرمان للمسلمات خاصة من الرياضة وانتقاص من حريتهن.

لاعبة كرة السلة الفرنسية المحجبة ساليماتا سيلا (26 عاما) التي منعت من المشاركة في المسابقات الرسمية في بلادها منذ يناير/ كانون الثاني الفائت بسبب حجابها، هي أيضا من الذين رفعوا صوتهم ضد الحظر.

وقالت سيلا في حديث للأناضول إنها بدأت لعب كرة السلة عندما كان عمرها 11 عاما.

وأوضحت أنها "لم تتفاجأ كثيرا" بإعلان وزيرة الرياضة حظر ارتداء الحجاب على اللاعبات الفرنسيات المشاركات في الألعاب الأولمبية، مبينة أن الرياضيات لم يتمكن من اللعب مع الحجاب الرياضي في كافة مستويات المسابقة.

"لم يريدونا أن نلعب منذ البداية"، قالت سيلا، معربة عن أسفها لتصريح وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا.

وأضافت: "ربما هو حدث لن نشهده مرة أخرى في فرنسا"، مشيرة أن الألعاب الأولمبية هي الحدث الرياضي الأكثر انتظارا في العالم.