دوري المؤتمر الأوروبي.. بشيكطاش يسقط بملعبه أمام "لوغانو" السويسري

تلقى فريق بشيكطاش التركي خسارة مؤلمة بملعبه أمام ضيفه لوغانو السويسري بثلاثة أهداف لهدفين، الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لحساب المجموعة الرابعة.

وشهدت شهدت تقلبات دراماتيكية في أحداثها، فبعد تفوق بشيكطاش معظم فتراتها وتقدمه بهدفين دون رد، إلا أن الضيوف نجحوا في قلب النتيجة وسجلوا ثلاثة أهداف في آخر 9 دقائق من اللقاء ليفوزوا بنتيجة المباراة والنقاط الثلاث.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق التركي بهدف في الدقيقة 38 عن طريق الكاميروني فينسنت أبو بكر برأسية ولا أروع من الوضع طائرا بعد تمريرة عرضية من الجزائري رشيد غزال.

وعاد فينسنت أبو بكر لمضاعفة النتيجة لفريق بشيكطاش في الدقيقة 52 من مجهود فردي بعد أن استغل تمريرة خاطئة من لاعب لوغانو السويسري، ليتقدم باتجاه المرمى ويسدد مرة زاحفة على يسار الحارس

وفي الدقيقة 61 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للفرنسي فالنتين روزي مدافع بشيكطاش بعد تلقيه الإنذار الثاني ليستكمل فريقه اللقاء بعشر لاعبين.

مثلت واقعة الطرد نقطة تحول في المباراة، بعد أن استثمر الفريق السويسري النقص العددي في صفوف بشيكطاش وهاجم بضراوة سعيا لتعديل النتيجة.

ونجح لوغانو بالفعل في تسجيل 3 أهداف متتالية عن طريق إجناسيوا أليسيدا، وشكيلكيم فالدي، وإيريك بايلي مداف بشيكطاش بالخطأ في مرماه في الدقائق 81، و86، و1+90، على التوالي.

بهذه النتيجة تصدر لوغانو جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كلوب بروج البلجيكي الذي فاز خارج ملعبه في نفس الجولة على بودو غليمت النرويجي بهدف دون رد.

وتراجع بشيكطاش للمركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن بودو غليمت صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.