مدرب فريق بيشكطاش شينول غونيش يستقيل بعد الخسارة الأخيرة أمام سويسرا

أعلن نادي بشيكطاش التركي استقالة المدرب شينول غونيش من منصبه في أول رد فعل رسمي بعد الخسارة المفاجئة أمام لوغانو السويسري في الجولة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال النادي التركي عبر حسابه على الإنترنت: "مدربنا شينول غونيس الذي التقى برئيسنا أحمد نور تشيبي بعد مباراة لوغانو ذكر أن هناك حاجة لتغيير الدم بما يتماشى مع مصالح بشيكطاش، وأنه سيحترم أي قرار يتم اتخاذه لتمهيد الطريق لنادينا وفريقنا، قد استقال من منصبه اعتبارا من اليوم".

وتابع: ""نود أن نشكر شينول غونيس على مساهماته في نادينا ونتمنى له النجاح في مسيرته المستقبلية".

وتعرض بشيكطاش لخسارة مؤلمة الخميس، في دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي بإسطنبول أمام لوغانو السويسري بثلاثة أهداف لهدفين، بعد أن كان الفريق متقدما بهدفين دون رد حتى الدقيقة 81.

وأدت تلك الخسارة لتراجع الفريق إلى المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته الرابعة بالمسابقة، برصيد نقطة واحدة، علما بأن الفريق سيخرج في الجولة الثالثة لملاقاة بودو غليمت النرويجي، في مواجهة مصيرية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول.

في حين يحتل الفريق المركز الرابع في الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ" برصيد 13 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن فنربهتشة متصدر جدول الترتيب العام برصيد 21 نقطة.

وقاد غونيش بشيكطاش الذي تولى تدريبه في شهر أكتوبر 2022، في إجمالي 41 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالها 28 انتصارا، و7 تعادلات، و6 هزائم.