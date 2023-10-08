أنطاليا.. اختتام المرحلة الأولى من سباق "الرئاسة التركية" للدراجات الهوائية

فاز الرياضي جاسبر فيليبسن بالمرحلة الأولى من منافسات سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية بنسخته الـ 58، الأحد.

وانتهت منافسات المرحلة الأولى على مسار ألانيا- أنطاليا البالغ طوله 135 كم.

وشارك 163 دراجاً من 24 فريقاً في منافسات المرحلة الأولى التي انتهت بفوز الدراج فيليبسن، من فريق "Alpecin-Deceuninck" البلجيكي.

ترويج لتركيا

وفي وقت سابق الأحد، قال مدير سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية، فلاديميروس بتساس، إن السباق يحمل أهمية كبيرة للترويج لتركيا.

وأشار إلى المشاركة المرموقة للرياضين المشاركين في السباق الذي جاء في توقيت غير مناسب تماما وذلك بسبب تعرض البلاد لزلزال فبراير/ شباط الماضي.

وأوضح مدير السباق أن الدارجين المشاركين في نسخة السباق الحالية يخططون من الآن للمشاركة في النسخة المقبلة، بحسب وكالة الأناضول.

وأعرب بتساس عن إعجابه بطبيعة وجغرافية تركيا الفريدة من نوعها والمناسبة لتنظيم سباقات الدراجات الهوائية.

وأكد أن الرياضة والتاريخ والسياحة من أهم العناصر التي تروج لبلد ما في رياضة ركوب الدراجات.

"الجبال الجميلة والطبيعة الخلابة وشواطئ البحر الساحرة، سيشاهدها الجميع عبر الشاشات، ولذا فإن لهذه الفعالية أهمية كبيرة في الترويج لتركيا". بحسب بتساس.

ونوه إلى امتلاك تركيا مقومات طبيعة تفتقر إليها دول أخرى، قائلا: "أنا قادم من اليونان وأعرف الجبال والشواطئ ولكن دعونا نلقي نظرة إلى طبيعة هولندا وأو بلجيكا مثلا ليس لديهم هذه المناظر الرائعة".

ومشيرا إلى جمال طبيعة دول حوض المتوسط، قال بتساس: "لا توجد مناطق أو دول أخرى بهذا الجمال".

وانطلق الأحد سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية (Tour of Türkiye) بنسخته الـ 58 في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد بمشاركة 163 دراجا من دول عدة.

ويشمل السباق إجمالي 8 مراحل، على أن تنظم آخر مرحلة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.