الاتحاد التركي يدعم السعودية لاستضافة مونديال 2034

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، الاثنين، دعمه ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034.

وقال الاتحاد التركي على موقعه الرسمي: "الاتحاد التركي لكرة القدم، يرحب بنية المملكة العربية السعودية استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، ونعلن أننا ندعم هذه المبادرة بقوة".

وتابع: "برزت المملكة العربية السعودية كقوة كبيرة في كرة القدم العالمية من خلال استثماراتها فيها خلال السنوات الأخيرة، وأنشأت دوريا محليا يتنافس فيه نجوم كرة القدم العالم المشهورين".

وأضاف: "من خلال الجمع بين سجلها الناجح في تنظيم المسابقات الدولية، والأداء الذي لا ينسى لمنتخبها الوطني في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، رسخت المملكة العربية السعودية مكانتها بقوة كدولة مضيفة قادرة ومرحبة".

واختتم: "يعتقد الاتحاد التركي أن المملكة العربية السعودية لديها الخبرة والشغف اللازمين لهذا التحدي المرموق والصعب".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أرسل، الاثنين، خطاب طلب ترشح المملكة الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ويمثل هذا الخطاب تأكيداً رسمياً على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.