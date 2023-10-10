تركيا تفوز باستضافة بطولة أوروبا لكرة القدم 2032 مع إيطاليا

بعد أربع محاولات سابقة، فازت تركيا بالشراكة مع إيطاليا بتنظيم بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للعام 2032.

وأعلن الاتحاد الأوروبي للكرة "يويفا"، منحه شرف تنظيم "يورو 2032" للملف المشترك الذي قدمته تركيا وإيطاليا بعد اجتماع مجلس إدارته في مدينة نيون السويسرية.

كما أعلن الاتحاد منحه شرف تنظيم "يورو 2028" لثنائي المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.

وهذا أول فوز لتركيا بتنظيم البطولة في تاريخها.

ومن المقرر أن يتم اختيار 5 مدن من كل من تركيا وإيطاليا لاستضافة مباريات البطولة، وتحديد الملاعب التي ستستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية في وقت لاحق.

وكانت تركيا تتطلع لاستضافة بطولة كرة القدم الأوروبية الدولية UEFA، كما يأمل الرئيس رجب طيب أردوغان أن يتحقق هذا الحلم الذي طال انتظاره في استضافة واحدةٍ من أرقى الأحداث الرياضية في العالم، الذي ربما على وشك أن يصبح حقيقة.

ومع اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء للكشف عن البلد المضيف لبطولة أوروبا 2028 و2032، آمال تركيا تعتمد الآن على اقتراحٍ موحدٍ، تم إعداده بالشراكة مع إيطاليا لبطولة 2032.

ومن المثير للاهتمام أن هذا العرض بالذات لا يواجه أي منافسة.

ويعتبر شغف أردوغان بالرياضة المحبوبة في تركيا عميقاً إذ شهدت سنوات شبابه ممارسة كرة القدم على مستوى شبه احترافي، ولا يزال الرئيس مؤيداً متحمساً لفريقه المحبوب فنربخشة، عملاق إسطنبول الذي يحتل مكانةً رفيعةً بين الأندية الأكثر شهرة في البلاد.

وما من شكٍ في أن الحصول على امتياز استضافة الحدث الرياضي الأعظم في أوروبا، سوف يشكل إحدى اللحظات الحاسمة في فترة ولاية أردوغان في السلطة، وهي لحظة مشبعة برمزيةٍ سياسيةٍ هائلة.

وحول هذا الأمر يقول داغان إيراك، المحاضر في التواصل الإعلامي بجامعة هيدرسفيلد في إنكلترا: "تعتبر هذه الرياضة في العصر الحديث، وسيلةً لتركيا من أجل صياغة شرعيتها الخاصة، والتنافس على قدم المساواة مع بقية العالم الغربي". وأضاف "ولم ينحرف أردوغان عن تلك الاستراتيجية التاريخية".

وصعد أردوغان إلى منصب رئيس الوزراء نهاية عام 2002، بالتزامن مع العرض المشترك الذي قدمته تركيا مع اليونان، لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2008.

ولسوء الحظ فشل عرضهم، حيث منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البطولة في نهاية المطاف للنمسا وسويسرا.

وفي وقت لاحق، شرعت تركيا في مساعي منفردة لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2012، إلا أنها أُحبطت من خلال الترشيح المشترك بين أوكرانيا وبولندا.

وفي عام 2016، خرجت فرنسا منتصرة من المنافسة، وتركت تركيا تواجه الهزيمة مرة أخرى.

وتلقت طموحات البلاد ضربةً أخرى عندما خسرت أمام ألمانيا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024، حيث أثار تقييم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مخاوف بشأن "افتقار تركيا إلى خطة عمل في مجال حقوق الإنسان".

وحتى مع تحمل الحلم لهذه النكسات المتكررة، فإنه الآن على وشك التحول إلى حقيقة، وذلك بفضل غياب العروض المتنافسة.

وكانت العروض التركية السابقة تعرقلت بسبب قضايا تتعلق بالملاعب، ولكن وفقاً لباغيس إرتن مدرس التواصل الرياضي في جامعة قادر هاس في إسطنبول، فإن هذه لم تعد مشكلة.

وقال موضحاً: "أكثر ما يجيده حزب العدالة والتنمية هو تشييد الأبنية، وهم يحبون ذلك. لدينا بالفعل الكثير من الملاعب الجيدة الآن".

واستشهد إرتن بأمثلة في مدن متوسطة الحجم مثل طرابزون على البحر الأسود، وقونيا وإسكي شهير وسط الأناضول، وإزمير على ساحل بحر إيجه. وأضاف: "ملاعبنا الآن أفضل استعداداً من العديد من البلدان الأخرى".

وفي يونيو/حزيران، استضافت تركيا بنجاح نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث انتصر مانشستر سيتي على إنتر ميلان في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.

وأصر إرتن على أن تركيا أصبحت الآن مستعدة بشكل لا لبس فيه للمهمة التي بين أيديها.