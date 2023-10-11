اختتام المرحلة الرابعة من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية

اختتمت، الأربعاء، المرحلة الرابعة من منافسات سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية بنسخته الـ 58، والتي انطلقت في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا بمشاركة 163 دراجاً من دول عدة.

وأقيمت المرحلة الرابعة على مسار فتحية - مارمريس في ولاية موغلا غربي تركيا، بمشاركة 24 فريقا.

وبلغ طول السباق 165.3 كيلومتراً، وانتهى بفوز الرياضي جاسبر فيليبسن من فريق "Alpecin-Deceuninck" البلجيكي الذي فاز أيضاً في المرحلة الأولى.

وانطلق الأحد سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية (Tour of Türkiye) بنسخته الـ 58 في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد بمشاركة 163 دراجا من دول عدة.

ويشمل السباق إجمالي 8 مراحل، على أن تنظم آخر مرحلة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.