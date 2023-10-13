تركيا تهزم كرواتيا في عقر دارها 1-0

فاز منتخب تركيا لكرة القدم على كرواتيا في عقر داره بهدف لصفر، على ملعب "أوبوس آرينا" بمدينة أوسييك الكرواتية، الخميس، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الأوربية 2024 بألمانيا.

ونجح الإيطالي فينتشينزو مونتيلا في تقديم أوراق اعتماده رسميا في أول اختبار رسمي وحقيقي له كمدرب للمنتخب التركي، بعد أن انتزع الفريق بهذا الفوز الثمين صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، تاركا كرواتيا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط،

ظهر المنتخب التركي بمستوى جيد للغاية ومغاير تماما لما ظهر عليه في مبارياته الأخيرة والتي أدت لرحيل المدرب الألماني شتيفان كونتز قبل 3 أسابيع، وفرض لاعبوه سيطرتهم على مجريات اللقاء معظم فترات اللقاء.

واستطاع الفريق خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 عن طريق مهاجمه باريش ألبير يلماز، من كرة ماكرة استغل بها خطأ فادحا من حارس كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، الذي خرج بعيدا عن مرماه لملاقاته ليسدد الكرة من فوقه وسط ذهول لاعبي كرواتيا.

وسيستقبل منتخب تركيا، ضيفه لاتفيا، في مباراته القادمة في الجولة الثامنة من التصفيات، بينما سيخرج منتخب كرواتيا لملاقاة ويلز ضمن الجولة نفسها.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فجر منتخب لاتفيا المفاجأة وحقق فوزه الأول في التصفيات، بعد ما تغلب بملعبه على ضيفه أرمينيا بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد أرمينيا عند 7 نقاط.