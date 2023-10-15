بنزيمة: كل صلواتنا من أجل سكان غزة ضحايا القصف الظالم

أعلن اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة، الأحد، وقوفه إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلاً: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا للقصف الظالم".

وكتب لاعب نادي الاتحاد السعودي، على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر): "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مجدداً ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى مقتل 2670 شهيداً، وإصابة 9600 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت عملية حركة "حماس" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسر ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.