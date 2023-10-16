المنتخب التركي يتأهل لنهائيات يورو 2024 بكرة القدم

تأهل المنتخب التركي لكرة القدم إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" عقب فوزه الكبير على ضيفه منتخب لاتفيا بأربعة أهداف دون رد، الأحد، في إطار الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الرابعة.

وانتظر المنتخب التركي، في المباراة التي أقيمت في ولاية قونية وسط تركيا، حتى الدقيقة 21 ليحرز يونس أكغون هدف التقدم إلا أن حكم اللقاء ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب التركي سيطرته على مجريات اللعب حتى تمكن يونس أكغون مجدداً من هز الشباك لتركيا بعد أن أطلق تصويبة صاروخية بيسراه في الدقيقة 58.

ورغم التقدم التركي إلا أن الكفة مالت للضيوف حيث كاد يانيس ايكونيكس أن يعادل النتيجة في الدقيقة 76 عندما ارتقى لكرة عرضية وسددها برأسه إلا أن كرته ارتدت من العارضة لتضيع أخطر فرص المنتخب اللاتفي في اللقاء.

وعاود المنتخب التركي سيطرته الكاملة على المباراة عقب ذلك بعد أن شعر بالخطر فسجل ثلاثة أهداف أخرى عن طريق البديل جينك توسون في الدقيقة 84 ثم كريم أكتورك أوغلو في الدقيقة 88 ثم توسون مرة أخرى في الدقيقة 90.

ورفع المنتخب التركي بهذا الفوز رصيده إلى 16 نقطة معززاً صدارته لقمة مجموعته الرابعة، بينما تجمد رصيد المنتخب اللاتفي عند ثلاث نقاط في المركز الخامس والأخير.

وبهذا التأهل يكون المنتخب التركي قد نال فرصة التنافس للمرة الـ 6 في بطولة أمم أوروبا.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها تغلب المنتخب الويلزي على ضيفه منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

افتتح التسجيل للمنتخب الويلزي لاعب وسط فولهام هاري ويلسون في الدقيقة 47 ثم عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 60، وفي الدقيقة 75 قلص ماريو باساليتش الفارق بإحرازه الهدف الأول للمنتخب الكرواتي.

وبهذا الفوز أنعش المنتخب الويلزي حظوظه في التأهل للنهائيات بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط وارتقى للمركز الثاني بأفضلية المواجهات المباشرة عن كرواتيا التي تراجعت للمركز الثالث.