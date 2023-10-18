محمد صلاح: لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع وجميع الأرواح مقدسة

ناشد النجم الكروي محمد صلاح قادة العالم لمنع وقوع المزيد من المذابح ضد الأبرياء في قطاع غزة.

وفي مقطع مصور نشره على جميع حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي اليوم، قال صلاح إنه "ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا، ووحشية تحطم القلوب".

وأضاف: "لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأردف: "يجب أن تتوقف المجازر، العائلات تتقطع أواصرها، وأصبح من الواضح أنه يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، ومشاهد المستشفى أمس كانت مروعة".

واختتم حديثه بالقول: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا، أناشد قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".

وتابع المهاجم المصري بالقول إن "جميع الأرواح مقدسة وحمايتها واجبة".

صلاح معروف على غرار لاعبين عرب عدة بالتزام الحذر الشديد في المحافل الدولية، في مواجهات يتواجد فيها لاعبون إسرائيليون، إذ إن أي تمنّع أو رفض لمواجهة أو حتى مصافحة لاعب إسرائيلي، تؤدي بهم حكماً إلى عقوبات.

وفي الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2014، رفض صلاح مصافحة لاعبي فريق مكابي تل أبيب حين كان لاعباً في فريق بازل السويسري، وتعلّل وقتها بتغيير حذائه.

وفي نهاية المباراة أسرع صلاح إلى غرفة تبديل الملابس دون أن يصافح أو يبدّل قميصه مع أي من اللاعبين.

وفي مباراة العودة في تل أبيب، رفض أيضاً مصافحة لاعبي مكابي بشكل تقليدي وقام بمصافحتهم بقبضة يده، ما عرّضه لانتقادات في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وختم صلاح في الفيديو بالقول "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً. أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معاً لمنع وقوع مزيد من مذابح الأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".