السعودية تستضيف مباراة كأس السوبر التركي بين فريقي غلاطة سراي وفنربهتشة

أعلن اتحاد كرة القدم التركي أن مباراة كأس السوبر التركي بين بطل الدوري (سوبر ليغ) غلاطة سراي وبطل الكأس فنربهتشة ستستضيفها العاصمة السعودية الرياض.

وجاء في بيان اتحاد كرة القدم التركي، الجمعة، أن مباراة كأس السوبر التركي ستقام في ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول المقبل الساعة 20:00 بتوقيت إسطنبول والرياض (17:00 تغ).

وتأتي هذه المباراة بعد تتويج غلاطة سراي الموسم الماضي بالدوري للمرة 23 في مسيرته، وإحراز فنربهتشة الكأس للمرة السابعة الموسم الماضي.

الاستضافة تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض العالمي للترفيه في السعودية.

بدوره، قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق ما نقل عنه الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض بمنصة "إكس": "يسعدنا أن السعودية ستقوم باستضافة مواجهة كأس السوبر التركي، حيث سيلعب أكبر ناديين في تركيا وعلى مستوى أوروبا في بلادنا".

وأضاف المسحل أن المواجهة بين غلاطة سراي وفنربهتشة ستكون تنافسية ومصيرية.

وأردف: "تجمعنا مع الاتحاد التركي لكرة القدم علاقة استراتيجية، حيث يعد الاتحاد التركي لكرة القدم من الاتحادات المتقدمة عالميا".

وأحرز كأس السوبر التركي الموسم الماضي نادي طرابزون سبور بعد فوزه على نادي سيواس سبور بأربعة أهداف دون رد على أرض ملعب "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول.