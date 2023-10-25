الكشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني في السعودية

كشفت وزارة الرياضة السعودية، الأربعاء، عن مواعيد مباريات مسابقة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في مدينة الرياض، بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الرياضة السعودية على منصة "إكس" (تويتر): "الأول بارك موعدنا.. والمتعة مستمرة في كأس السوبر الإسباني في الفترة من 10 وحتى 14 يناير".

ووفق المواعيد التي أعلنت عنها وزارة الرياضة السعودية، سيواجه ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي في 10 يناير/ كانون الثاني 2024، فيما يلعب برشلونة مع منافسه أوساسونا يوم 11 من الشهر ذاته.

على أن يواجه الفائز من تلك المواجهة، الفائز من مباراة برشلونة ضد أوساسونا والمقرر إقامتها في 11 من نفس الشهر، وستقام كلا المواجهتين في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد.

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تستضيفها المملكة، بعد أول نسخة في 2020 في جدة، وتوج بلقبها ريال مدريد، فيما استضافت الرياض النسخة الثانية والتي توج بها أيضاً ريال مدريد في 2022، فيما تمكن برشلونة من تحقيق ثالث لقب النسخ مطلع العام الجاري.