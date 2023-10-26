منتخب تركيا لكرة القدم في المركز 38 وفق تصنيف الفيفا

حل المنتخب التركي لكرة القدم في المركز 38، متقدماً 4 مراكز دفعة واحدة وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي صدر الخميس.

وفي تصنيف سبتمبر/أيلول الماضي، احتلت تركيا المركز 42، لكنها لاحقا حققت فوزين متتالين أمام كرواتيا بهدف دون رد، ولاتفيا برباعية نظيفة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات "يورو 2024".

وواصلت الأرجنتين التربع على قمة التصنيف، واحتفظت منتخبات فرنسا والبرازيل وإنجلترا وبلجيكا على نفس ترتيبها من الثاني وحتى الخامس دون أي تعديل.

فيما تقدمت البرتغال مركزين لتحتل المركز السادس، وحافظت هولندا على مركز السابع، في حين قفزت إسبانيا مركزين إلى الثامن، وجاءت إيطاليا تاسعا بينما تراجعت كرواتيا أربع مراكز لتحتل المركز العاشر.

وعلى صعيد المنتخبات العربية ما يزال المنتخب المغربي في الصدارة على الصعيدين العربي والإفريقي حيث جاء في المركز الثالث عشر عالميا، يليها جاريه التونسي والجزائري في المركزين 32 و33 تواليا.

وجاء المنتخب المصري رابعا عربيا و35 على الصعيد الدولي، والسعودي خامسا و57 في الترتيب العام.

وكان منتخب ليتوانيا الفائز الأكبر في التصنيف الجديد بعد أن تقدم 9 مراكز من 143 إلى 134.