مسلحون يختطفون والدي لاعب ليفربول الكولومبي "لويس دياز"

اختطف مسلحون مجهولون، السبت، والدي لاعب نادي ليفربول الإنكليزي لويس دياز في موطنهما كولومبيا، قبل أن يتم إنقاذ والدته، فيما لا يزال والده مفقوداً.

وقال مدير الشرطة بكولومبيا الجنرال ويليام سالامانكا، على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً): "جرت عملية بحث عن لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا والدا اللاعب، وتم إنقاذ سيلينيس بشكل آمن وتم نقلها إلى حماية الشرطة، وعملية البحث جارية لإنقاذ الوالد".

وبحسب تقارير محلية، فإن العملية جرت بإيقاف والدة اللاعب ووالده في سيارتهما من قبل المهاجمين في بلدة بارانكاس، بمقاطعة لاغواخيرا، البلدة التي نشأ فيها دياز، ثم استولى الخاطفون المشتبه بهم على الشاحنة التي كان يستقلها والدا دياز، ولاذوا بالفرار من مكان الحادث.

وسارع مكتب المدعي العام في كولومبيا إلى الرد، في بيان، ذكر فيه: "يقوم فريق متخصص من المدعين العامين، ومسؤولي هيئة التحقيق الفني، ومحققون من الشرطة والجيش باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل العثور على مكان هؤلاء الأشخاص (والدا دياز) وتوضيح الحقائق والعثور على المسؤولية عن تلك العملية".

ووفقًا لراديو "بلو كولومبيا" الذي شارك مقطع فيديو لحي العائلة بعد عملية الاختطاف، فقد تم إنقاذ والدة دياز، ومع ذلك، يعتقد أن والده لا يزال محتجزا لدى "رجال مسلحين".

وانضم الدولي الكولومبي إلى ليفربول في يناير 2021، قادماً من بورتو البرتغالي مقابل مبلغ قارب 60 مليون دولار، بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.