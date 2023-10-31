تحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الاثنين، على جائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023، وذلك للمرة الثامنة في تاريخه، كما تحصلت لاعبة المنتخب الإسباني وبرشلونة أيتانا بونماتي على جائزة الكرة الذهبية للسيدات.

وجاء إعلان الفائزين بالجوائز، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال حفل أقيم على مسرح "شاتيليه" بالعاصمة باريس، مساء الأمس.

ورفع النجم الأرجنتيني رقمه القياسي في الفوز بالجائزة إلى 8 مرات خلال مسيرته متفوقاً على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بها 5 مرات، والذي غاب عن قائمة المرشحين لهذه الجائزة بين أفضل 30 لاعباً في العالم لأول مرة بتاريخه منذ العام 2005.

وتفوق ميسي على لائحة المرشحين الثلاثين للجائزة والتي كان أبرز مرشحيها النرويجي إيرلينغ هالاند، والفرنسي كيليان مبابي، الذي قاد فرنسا إلى نهائي مونديال قطر وأحرز لقب هداف النهائيات، والبلجيكي كيفن دي بروين.

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، مانحاً إياها اللقب الثالث في تاريخها بعد غياب 36 عاما عن منصات التتويج منذ مونديال 1986 بالمكسيك مع النجم التاريخي مارادونا.

وفي طريقه للفوز بلقب مونديال قطر مع منتخب بلاده سجل ميسي 7 أهداف، مع 3 تمريرات حاسمة، إضافة إلى تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، كما فاز بلقب الدوري الفرنسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي وسجل 16 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

كما نالت أيتانا بونماتي لاعبة نادي برشلونة والمنتخب الإسباني جائزة الكرة الذهبية 2023 للسيدات، بعد تحصلها على كأس العالم للسيدات مع منتخب بلادها ودوري أبطال أوروبا للسيدات مع برشلونة.

فيما فاز النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب ماشنستر سيتي، بجائزة غيرد مولر لأفضل هداف، والأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس، والإنكليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب شاب "الفتى الذهبي"، بينما تحصل البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على جائزة "سقراط" للأعمال الخيرية.