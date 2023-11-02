نجمة التنس أُنس جابر تتبرع بجزء من جائزة مالية لبطولة دولية للشعب الفلسطيني

أعلنت نجمة التنس التونسية والعالمية أُنس جابر أنها ستتبرع بجزء من جائزتها المالية التي فازت بها ببطولة المكسيك للشعب الفلسطيني.

وقالت جابر، في تصريحات إعلامية، الخميس، بعد فوزها على التشيكية ماركيتا فندروسوفا: "لست سعيدة بالقدر الكافي بعد الفوز، لأن الوضع العالمي لا يجعلني سعيدة بالمطلق".

وأضافت باكية: "من الصعب جداً رؤية أطفال ورضع يموتون كل يوم (في غزة)، هذا مؤلم كثيراً، لذلك قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين".

وتابعت: "آسفة للجميع، فمن المفترض أن تكون هذه مباراة لكرة المضرب، لكن من المحبط أن تشاهد مقاطع الفيديو هذه كل يوم، وهي رسالة ليست بسياسية إنما إنسانية".

وفازت جابر في مباراتها الثانية في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في كانكون ( المكسيك) على التشيكية ماركيتا فندروسوفا المصنفة سادسة عالمية، 4/6 و3/6.

ولليوم الـ27، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، وقتل أكثر من 8796 فلسطينياً، بينهم 3648 طفلاً، وأصاب 22219، كما قتل 133 فلسطينياً واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.