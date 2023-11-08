نادي اتحاد جدة السعودي يقيل مدربه البرتغالي نونو سانتو

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء، إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، مع إسناد مهمة قيادة الفريق للمدرب المساعد حسن خليفة مؤقتاً.

وقال النادي، في بيان رسمي نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً): "يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول".

وتابع البيان: "سيتولى مساعد المدرب حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني، بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره".

وأضاف: "توجه نادي الاتحاد بالشكر للمدرب نونو سانتو على ما قدمه خلال فترة عمله الماضية متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة".

ويحتل نادي الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 21 نقطة من 12 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات و3 تعادلات ومثلها هزائم، ويبتعد الفريق بفارق 11 نقطة عن المتصدر فريق الهلال.

وكانت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، قد كشفت، الثلاثاء، عن نشوب خلاف حاد بين المدرب البرتغالي نونو سانتو، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، داخل غرفة تبديل الملابس.

وحدثت المشادة عقب نهاية مباراة نادي القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا، الاثنين، والتي خسرها الفريق بهدفين دون رد، وذلك إثر انتقاد المدرب البرتغالي لاعبي فريقه، قبل أن يدخل في مشادة قوية مع بنزيمة.

وكانت العديد من وسائل الإعلام قد أشارت في وقت سابق إلى توتر العلاقة بشدة بين المدرب والنجم الفرنسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، بسبب الانتقادات المتبادلة بينهما.