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مدينة ألانيا التركية "عاصمة الرياضة المتوسطية" للعام 2024

وكالة الأناضول للأنباء
أنطاليا
نشر في 14.11.2023 19:26
آخر تحديث في 14.11.2023 19:34
اختيار ألانيا عاصمة الرياضة المتوسطية لعام 2024 من قبل اتحاد العواصم والمدن الرياضية الأوروبية ACES Europe. رئيس ACES جيان فرانسيسكو لوباتيلي يسار مع والي ألانيا مراد يوجيل يمين. 14/11/2023 الأناضول اختيار ألانيا "عاصمة الرياضة المتوسطية لعام 2024" من قبل اتحاد العواصم والمدن الرياضية الأوروبية (ACES Europe). رئيس ACES جيان فرانسيسكو لوباتيلي (يسار) مع والي ألانيا مراد يوجيل (يمين). 14/11/2023 (الأناضول)

وقع اختيار اتحاد العواصم والمدن الرياضية الأوروبية، على مدينة ألانيا التركية "عاصمة الرياضة المتوسطية" للعام 2024.

أعلن ذلك رئيس بلدية ألانيا الواقعة بولاية أنطاليا، مراد يوجل، وفقًا لبيان صادر عن البلدية، الثلاثاء.

وأشار البيان أن رئيس اتحاد العواصم والمدن الرياضية الأوروبية أجرى زيارة ليوجل، وقدم له وسام "عاصمة الرياضة المتوسطية".

ونقل البيان عن يوجل تأكيده أنهم نظموا أكثر من 100 فعالية رياضية على المستوى الوطني والدولي خلال العام.

وأشار إلى أن ألانيا حققت نجاحا كبيرا للغاية نتيجة لما يقرب من عام واحد من العمل، وأضاف: "أتمنى أن يكون لقب عاصمة الرياضة المتوسطية لعام 2024 مفيدا وميمونا لألانيا، وسنتسلم جائزتنا التي تعتبر مصدر فخر كبير لنا في حفل سيقام في بروكسل يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول (المقبل)".

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