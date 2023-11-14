وقع اختيار اتحاد العواصم والمدن الرياضية الأوروبية، على مدينة ألانيا التركية "عاصمة الرياضة المتوسطية" للعام 2024.

أعلن ذلك رئيس بلدية ألانيا الواقعة بولاية أنطاليا، مراد يوجل، وفقًا لبيان صادر عن البلدية، الثلاثاء.

وأشار البيان أن رئيس اتحاد العواصم والمدن الرياضية الأوروبية أجرى زيارة ليوجل، وقدم له وسام "عاصمة الرياضة المتوسطية".

ونقل البيان عن يوجل تأكيده أنهم نظموا أكثر من 100 فعالية رياضية على المستوى الوطني والدولي خلال العام.

وأشار إلى أن ألانيا حققت نجاحا كبيرا للغاية نتيجة لما يقرب من عام واحد من العمل، وأضاف: "أتمنى أن يكون لقب عاصمة الرياضة المتوسطية لعام 2024 مفيدا وميمونا لألانيا، وسنتسلم جائزتنا التي تعتبر مصدر فخر كبير لنا في حفل سيقام في بروكسل يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول (المقبل)".