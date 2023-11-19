المنتخب التركي يفوز على ألمانيا "وديا" بالملعب الأولمبي ببرلين

واصل المنتخب التركي لكرة القدم مسيرة تألقه تحت قيادة مدربه الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، بعد أن حقق فوزا كبير على نظيره الألماني بثلاثة أهداف لهدفين، السبت، في اللقاء الودي الذي جمعهما بالملعب الأولمبي ببرلين.

المباراة جرت وسط حشد جماهيري كبير تجاوز حاجز ال 72 ألف مشجع، معظمهم جاءوا لمناصرة المنتخب التركي، في ظل وجود جالية ضخمة بألمانيا من المواطنين الأتراك أو الألمان أصحاب الأصول التركية.

وجاء اللقاء ضمن استعدادات الفريقين لخوض نهائيات "يورو 2024" صيف العام القادم، ألمانيا بصفتها الدولة المضيفة، وتركيا عقب تأهلها رسميا في وقت سابق عن المجموعة الرابعة بالتصفيات.

الفوز هو الثالث على التوالي للمنتخب التركي منذ تولي مونتيلا مهمة قيادة الفريق في أكتوبر/تشرين الأول، حيث كان الفوز الأول على كرواتيا بملعبها ثم على لاتفيا برباعية في إسطنبول في التصفيات الأوروبية.

حملت أهداف تركيا توقيع فيردي كاديوغلو وكينان يلديز ويوسف ساري من ركلة جزاء في الدقائق 38، 45+2 و71، بينما سجل كافي هافيرتز ونيكلاس فولكروج ثنائية ألمانيا في الدقيقتين 5 و49.

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى لمنتخب "المانشافت" منذ تولي مدربه يوليان ناغلسمان مسؤولية قيادة الفريق في شهر سبتمبر/أيلول الماضي خلفا لهانز فليك.