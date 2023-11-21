إيطاليا تتأهل لنهائيات يورو-2024 عن المجموعة الثالثة

نجحت إيطاليا في التأهل لنهائيات "يورو 2024"، بتعادلها مع مضيفتها أوكرانيا، الاثنين، على ملعب "باي أرينا" بمدينة ليفركوزن الألمانية ضمن المجموعة الثالثة.

دخلت إيطاليا، حاملة اللقب، المباراة وهي بحاجة الى نقطة التعادل أمام أوكرانيا منافسها الرئيسي على التأهل، من أجل الحصول على البطاقة الثانية في المجموعة بعد ما ذهبت البطاقة الأولى لصالح إنجلترا.

ووضح تماما التزام لاعبي "الأزوري" بالحذر البالغ في طريقة اللعب خشية الخسارة وخوض الملحق بذكريات فشله في التأهل إلى مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022 على التوالي.

وشهد اللقاء محاولات لهز الشباك من الفريقين، وكانت أخطرها عندما أنقذ الحارس جيانلويجي دوناروما مرماه ببراعة من الهدف الأول لصالح أوكرانيا في الدقيقة 14 بعد تسديدة من جيورجي سوداكوف من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر جياكومو راسبادوري انفرادا تاما بمرمى أوكرانيا في الدقيقة 29 بعد تمريرة بينية رائعة من فيديريكو كييزا ليسدد كرة أرضية تمكن الحارس أناتولي تروبين من التصدي لها.

بهذا التعادل، أنهى المنتخب الإيطالي مرحلة التصفيات بالمركز الثاني في المجموعة برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع منتخب أوكرانيا الذي حل ثالثا بنفس النقاط، لكن المواجهات المباشرة صبت في صالح الأزوري، علما بأن إنجلترا تتصدر المجموعة برصيد 20 نقطة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة، تعادلت إنجلترا ومضيفتها شمال مقدونيا بهدف لمثله، تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله إنيس باردهي في الدقيقة 41، وتعادل ياني أتاناسوف بالخطأ في مرماه للضيوف في الدقيقة 59.

وتقام بطولة أمم أوروبا بألمانيا في 14 يونيو/حزيران 2024 ولمدة شهر، حيث تلعب المباراة الافتتاحية على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، على أن تقام المباراة النهائية في "الملعب الأولمبي" في برلين.