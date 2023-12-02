ألمانيا تتوج بكأس العالم للناشئين لأول مرة في تاريخها

توج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخه، السبت، بتغلبه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح 4-3، في المباراة النهائية، على ملعب "ماناهان" بمدينة سوراكارتا الإندونيسية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بعد مباراة قوية ومثيرة، حيث تبادل الفريقان التفوق والسيطرة على مدار شوطي اللقاء، حتى حسمها "المانشافت" لصالحه في النهاية على حساب "الديوك"، وفق وكالة الأناضول.

وبرز التفوق الألماني منذ انطلاق أحداث الشوط الأول، حيث نجح الفريق في فرض سيطرته على مجريات اللعب، وافتتح التسجيل في الدقيقة 29 عبر باري برونر من ركلة ترجيح، لينتهي الشوط بهدف دون رد.

ودخل المنتخب الفرنسي الشوط الثاني بشكل مغاير بعد أن تحسن أداءه، لكن المنتخب الألماني نجح في تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 51 عن طريق نوح درويش، وردت فرنسا سريعا بتسجيل هدفها الأول بعدها بدقيقتين عن طريق عثمان بوابري.

واستثمر منتخب "الديوك" النقص العددي في صفوف المنافس، بعد طرد لاعب الوسط الألماني وينيرز أوساوي في الدقيقة 69 إثر حثوله على الإنذار الثاني، ليسجل ماتيس أموجو هدف التعادل في الدقيقة 85، ليحتكم بعدها الفريقان لركلات الترجيح.

واستضافت إندونيسيا النسخة التاسعة عشرة من منافسات البطولة في الفترة من 10 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري بمشاركة 24 منتخبا.