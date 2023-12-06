المنتخب القطري يتعاقد مع الإسباني ماركيز لوبيز

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده رسمياً مع الإسباني ماركيز لوبيز مدرب نادي الوكرة، لقيادة المنتخب الأول خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش، الذي تم فسخ تعاقده بالتراضي في نفس اليوم.

وقال الاتحاد القطري في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس": "يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن الاستعانة بخدمات المدرب الإسباني ماركيز لوبيز لتولي زمام مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول خلفا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش".

وتابع: "سيتولى المدرب قيادة المنتخب الوطني الاول خلال بطولة كاس أسيا 2023 والتي ستقام في قطر مطلع يناير المقبل".

واستطرد: "بدوره يتقدم الاتحاد القطري لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير لمجلس ادارة نادي الوكرة الرياضي على تعاونهم وموافقتهم على الاستعانة بالمدرب ماركيز لوبيز لتولي قيادة المنتخب خلال المرحلة القادمة".

وتعاقد المنتخب القطري مع كارلوس كيروش في فبراير/شباط الماضي، بعد رحيله عن منتخب إيران ليخلف الإسباني فيليكس سانشيز عقب خروج "العنابي" من دور المجموعات بكأس العالم 2022 على أرضه.

وقاد كيروش الذي سبق له تدريب منتخبات البرتغال والإمارات وجنوب إفريقيا وإيران وكولومبيا ومصر، المنتخب القطري في 12 مباراة بين ودية ورسمية، وحقق خمس انتصارات ومثلها خسائر مقابل تعادلين.

يذكر أن منتخب قطر فاز على نظيريه أفغانستان والهند في أول مباراتين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى والتي يتصدرها برصيد 6 نقاط.

وتستضيف قطر نهائيات كأس أمم آسيا خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط 2024، على 9 ملاعب بمشاركة 24 منتخب.