بيشكطاش التركي يستبعد 5 لاعبين بينهم الكاميروني "أبو بكر" والجزائري "غزال"

أعلن نادي بيشكطاش التركي استبعاد خمسة لاعبين دوليين من صفوفه، بينهم قائد منتخب الكاميرون فانسان أبو بكر والدولي الجزائري رشيد غزال، بسبب "الأداء المخيب للآمال"، حسب ما أفاد به خامس الدوري التركي لكرة القدم.

وقال بيشكطاش، في بيان: "استبعد فانسان أبو بكر، (الفرنسي) فالنتان روزييه، (الإيفواري) إريك باييي، رشيد غزال و(الكاميروني) جان أونانا، عن الفريق بسبب سوء الأداء وعدم التوافق مع الفريق".

وكان الرئيس الجديد للنادي حسن أرات (64 عاماً) قال لوكالة الأنباء الفرنسية، الاثنين، إنه مستعد للتخلي عن بعض من هؤلاء اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية إذا سنحت "فرص جيدة".

وقال أرات، لاعب كرة السلة ورجل الأعمال السابق الذي ترأس بيشكطاش الأسبوع الماضي: "أولويتنا هي بناء فريق أفضل. سنسد الثغرات في فريقنا خلال سوق الانتقالات (الشتوية)".

وتأتي هذه التطورات بعد يوم على خسارة بيشكطاش مباراة "الديربي" أمام مضيفه فنربهتشة بثلاثة أهداف لواحد، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

ويحتل فريق "النسور السوداء" المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، متأخراً بفارق 14 نقطة عن فنربهتشه وغلاطة سراي في صدارة الترتيب (40 نقطة لكل منهما).