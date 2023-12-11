جيرونا يكتسح برشلونة برباعية ويتصدر الدوري الإسباني

حقق فريق جيرونا فوزاً ثميناً اقتنص به صدارة الدوري الإسباني "لا ليغا" من غريمه ريال مدريد، بعدما فاز على مضيفه برشلونة بأربعة أهداف لهدفين، الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس" ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.

وواصل جيرونا مغامرته في البطولة بنجاح هذا الموسم محققا انتصاره الثالث عشر هذا الموسم، مع تعادلين وهزيمة واحدة، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

في المقابل توقف رصيد برشلونة، حامل اللقب، عند النقطة 34 في المركز الرابع بعد تلقيه خسارته الثانية هذا الموسم، حيث كانت الأولى أمام ريال مدريد يوم 28 أكتوبر/تشرين الاول الماضي.

وفي تفاصيل المباراة، افتتح جيرونا التسجيل مبكرا بعد مرور 12 دقيقة عن طريق الأوكراني أرتيم دوفبيك، وجاء الرد سريعا من البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تعادل لبرشلونة في الدقيقة 16، قبل أن يتقدم الضيوف مرة أخرى عن طريق ميجيل غوتيريز في الدقيقة 40.

وواصل جيرونا تفوقه في الشوط الثاني بعد أن أضاف فاليري فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 80، وقلص الألماني إلكاي جوندوجان الفارق في الدقيقة 3+90، ورد جيرونا بهدف رابع عبر الأوروغواياني كريستيان ستواني في الدقيقة 5+90.

ودخل جيرونا بهذا الفوز التاريخ، إذ يعد الفوز الأول على جاره برشلونة منذ لعبه في الدوري الإسباني (الدرجة الأولى) "لا ليغا" عام 2017.