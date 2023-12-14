أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2023 "The Best"، والتي اقتصرت على أسماء 3 لاعبين.

وأفاد "فيفا" عبر موقعه الإلكتروني أنه تم تقليص القائمة من 12 إلى 3 مرشحين، هم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في تكرار للمنافسة التي حصلة جائزة الكرة الذهبية 2023 والتي حصل عليها ميسي.

واختارت القائمة الثلاثية النهائية لجنة تحكيم دولية تتألف من مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، وصحفيي كرة القدم، والمشجعين الذين صوتوا على موقع "فيفا" الإلكتروني.

وقاد ميسي منتخب بلاده إلى الفوز بلقب كأس العالم في قطر 2022، فيما حقق هالاند ثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي، بينما حقق مبابي عدة ألقاب مع العملاق الباريسي وتأهل مع منتخب فرنسا إلى نهائي المونديال.

وسيتم الكشف عن هوية أفضل لاعب في العالم خلال حفل الجوائز السنوي الذي يقيمه الاتحاد الدولي بالعاصمة البريطانية لندن، في 15 يناير/ كانون الثاني 2024.

كما كشف "فيفا" أيضاً عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة في العالم والتي ضمت ثنائي منتخب إسبانيا أيتانا بونماتي وجينيفر هيرموسو والكولومبية ليندا كايسيدو.

يذكر أن ميسي تحصل، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على جائزة "الكرة الذهبية"، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للمرة الثامنة بتاريخه، متقدماً على هالاند ومبابي.