غلاطة سراي يواصل مزاحمة فنربهتشه على صدارة الدوري التركي

واصل فريق غلاطة سراي مزاحمته لفنربهتشه على صدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ"، عقب فوزه الثمين على ضيفه فاتح قره جمرك بهدف دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 للمسابقة.

ويدين غالاطة سراي بالفضل في فوزه للاعبه المتألق كريم أكتورك أوغلو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من عمر اللقاء بعد متابعة جيدة لكرة ارتدت من حارس مرمى قره جمرك.

وبهذا الفوز، رفع صاحب الضيافة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب العام للبطولة بفارق الأهداف عن فنربهتشة المتصدر بنفس رصيد النقاط، فيما تجمد رصيد فاتح قره جمرك عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

فنربهتشة ينتزع فوزاً مثيراً

وفي مباراة سابقة الأربعاء، حسم فنربهتشه قمة مواجهات الجولة السابعة عشرة للدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ"، بعدما انتزع فوزاً مثيراً أمام مضيفه قيصري سبور بأربعة أهداف لثلاثة، خلال اللقاء الذي جمعهما، الأربعاء.

وواصل فنربهتشه سلسلة انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول.

في المقابل تلقى قيصري سبور الهزيمة الأولى خلال مسيرة امتدت 8 جولات متتالية حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل وحيد، ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

وشهدت المباراة تألق البلجيكي ميشي باتشوايي لاعب فنربهتشة والذي سجل 3 أهداف (هاتريك) خلال اللقاء، في الدقائق 40، و50، و79 من ركلة جزاء، في حين تكفل جنغيز أوندير بتسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة الثامنة.

في الوقت نفسه، لم يكن أصحاب الأرض لقمة سائغة، حيث كانوا أكثر من ند طوال أحداث اللقاء، ونجح الفريق في هز شباك منافسه في 3 مناسبات عن طريق الفرنسي أوليفيه كيمين، والسنغالي مامي تيام من ركلة جزاء، والبرتغالي ميغيل كاردوزو في الدقائق 4+45، و56، و73.

وقام حكم اللقاء باشهار البطاقة الحمراء لإثنين من لاعبي فنربهتشة في الوقت المحتسب بدل الضائع هما البرازيلي فريد وزميله ميرت هاكان يانداش للحصول على الإنذار الثاني.

وفي مباراة أخرى لحساب نفس الجولة، تعادل أنطاليا سبور مع ضيفه قاسم باشا بدون أهداف، ورفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الضيوف رصيدهم إلى 22 نقطة في المركز الثامن.