"إنتر ميامى" الأمريكي يعلن رسمياً تعاقده مع لويس سواريز لموسم واحد

أعلن نادي "إنتر ميامي" الأمريكي لكرة القدم، الجمعة، تعاقده مع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، لمدة موسم واحد، لينضم مجدداً إلى زميله السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال النادي في بيان: "رسمياً: مرحبا بك في منزلك، لويس سواريز.. لقد وقعنا مع المهاجم الأوروغواياني.. بعقد يمتد حتى موسم 2024 في الدوري الأمريكي لكرة القدم".

من جانبه قال سواريز: "لا أستطيع الانتظار للعب أول مباراة، أنا مستعد لحمل المزيد من الألقاب ومتفائل بما نستطيع تحقيقه معا".

يذكر أن إنتر ميامي يضم في الوقت الحالي رباعياً سابقاً من نجوم برشلونة، هم "سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسواريز" إلى جانب ميسي.

وكان سواريز غادر "غريميو" البرازيلي قبل أيام عقب تتويجه بجائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم في الدوري المحلي للموسم المنصرم.

وسجل سواريز (37 عاما)، 17 هدفاً بالدوري البرازيلي وقدم 11 تمريرة حاسمة مع فريقه غريميو، الذي أنهى مشواره بالمسابقة في المركز الثاني، خلف بالميراس المتوج باللقب.