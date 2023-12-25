التعادل السلبي يحرم فنربهتشة وغلاطة سراي "فك شراكة" صدارة الدوري

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء قمة الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ"، الذي جمع فنربهتشة مع ضيفه غلاطة سراي، الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من المسابقة، ليحرمهما من "فك شراكة" صدارة الدوري.

وبهذا التعادل، حافظ فنربهتشة على القمة برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف عن منافسه غلاطة سراي الذي يحتل المركز الثاني.

واتسمت المواجهة بالحماس الشديد وسيطر عليها الشد العصبي في ظل سعي كل فريق للأخذ بزمام المبادرة الهجومية، ووضح تماماً أفضلية الضيوف الذين كانوا الأكثر خطورة وتهديداً لمرمى أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء أصحاب الأرض، وبدأ فريق فنربهتشة في مبادلة منافسه الهجمات لكنها معظمها لم يرق إلى تهديد خطورة حقيقية على المرمى، لتمر الدقائق حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي مباراة أخرى لحساب نفس الجولة، نجح فريق أضنة دمير سبور في استعادة نغمة انتصاراته مجدداً بفوزه على أنطاليا سبور بهدفين لهدف، حيث سجل للفائز النيجيري ديفيد أكينتولا وإمري إكبابا في الدقيقتين 1، و45، وسجل للخاسر أردوغان يشيليورت في الدقيقة 85.

ورفع أضنة دمير سبور رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أنطاليا سبور عند 24 نقطة في المركز الثامن.