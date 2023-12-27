أثينا تحتفل بوصول المدرب التركي فاتح تريم لتولي تدريب باناثينايكوس اليوناني

وصل المدرب التركي الشهير فاتح تريم، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليونانية أثنيا، حيث سيكون مدرب نادي باناثينايكوس اليوناني لكرة القدم.

واستقبل مسؤولو باناثينايكوس، تريم، لدى وصوله مطار الفثيريوس فينيزيلوس في أثينا.

وفي تصريحات للصحفيين أدلى بها من المطار، أوضح تريم أنه يتابع الدوري اليوناني عن كثب.

ولفت إلى أنه يهدف للبدء في تدريب الفريق بأسرع وقت ليحدد أوجه القصور، نظرًا لعدم وجود الكثير من الوقت.

وأشار تريم إلى أن باناثينايكوس، يتأخر بنقطة واحدة عن متصدر الدوري باوك.

وأضاف أن باناثينايكوس لم ينل لقب بطولة الدوري منذ فترة طويلة.

وقال إن هدفه يتمثل بتتويج باناثينايكوس بالبطولة.

وأعرب المدرب التركي عن ثقته بأن الفريق سيقدم أداءً جيدا.

والثلاثاء، أعلنت إدارة نادي باناثينايكوس التوصل إلى اتفاق مع تريم، يتولى بموجبه تدريب الفريق.

وكتب النادي في موقعه على الإنترنت: "أهلا بك فاتح تريم في أسرة باناثينايكوس. أفضل مدرب تركي يتولى تدريب الفريق مباشرةً".

وسرد الموقع مقتطفات من نجاحات تريم (70 عاماً) خلال مسيرته التدريبية.

ولم يذكر النادي اليوناني أي تفاصيل أخرى عن العقد أو سبب إقالة المدرب السابق للفريق الصربي إيفان يوفانوفيتش.

ويحتل باناثينايكوس المركز الثاني في سلم الترتيب العام للدوري اليوناني برصيد 34 نقطة، خلف باوك المتصدر بـ35 نقطة.