السعودية تستضيف مباراة كأس السوبر التركي الجمعة

تستضيف المملكة العربية السعودية غداً الجمعة، مباراة كأس السوبر التركي لأول مرة على أراضي المملكة، بين فريقي غلاطة سراي بطل الدوري الممتاز وفنربهتشة بطل كأس تركيا.

وتقام المباراة على أرض ستاد "الأول بارك" الساعة 20:45 بتوقيت تركيا، في الرياض.

ويضرب عملاقا الكرة التركية موعدا في كأس السوبر للمرة السابعة في تاريخ البطولة التي تنظم منذ موسم 1965-66، وانتهت بـ 3 انتصارات لكل فريق.

وانطلقت البطولة تحت مسمى كأس رئاسة الجمهورية، قبل أن تأخذ اسمها الحالي اعتبارا من 2006.

وفي 16 نسخة سابقة من مباراة كأس السوبر، يعد غلاطة سراي صاحب الرقم القياسي في مرات الفوز بـ6 مرات، يليه فنربهتشة وطرابزون سبور بـ3 مرات، ثم بشيكطاش مرتين، ومرة واحدة لكل من قونيا سبور وأق حصار سبور.