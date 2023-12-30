"لظروف خاصة".. بنزيمة يأخذ إجازة لثلاثة أيام من نادي الاتحاد السعودي

منح نادي الاتحاد السعودي المهاجم الفرنسيّ كريم بنزيمة إجازة لثلاثة أيام "لظروف خاصة"، حسب ما أفاد مسؤول بالنادي السبت.

ويمر الفرنسيّ، أفضل لاعب في العالم عام 2022، بفترة متذبذبة مع فريقه السعودي، بعد خسارته آخر ثلاث مباريات في الدوري المحلي وإقصائه من كأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري في مباراة أهدر فيها بنزيمة ركلة جزاء.

وتعرّض بنزيمة (36 عاماً)، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، إلى سيل من الانتقادات الحادة دفعته لتعطيل حسابه على موقع انستغرام حيث يتابعه 76 مليون شخص.

وقال مسؤول في نادي الاتحاد فضّل عدم ذكر اسمه إنّ بنزيمة "طلب الحصول على إجازة لثلاثة أيام لظروف خاصة".

وأضاف أنّ اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات "سافر إلى مدريد مساء الخميس".

وأكّد أنّ "كريم لاعب محترف للغاية ويظل ملتزماً مع الفريق".

وكادت هذه الإجازة أن تسجّل غياباً لبنزيمة الذي سجّل 9 أهداف في 15 مباراة حتى الآن في الدوري، عن لقاء الطائي مساء السبت.

لكنّ لجنة المسابقات السعودية أعلنت الجمعة تأجيل اللقاء بعدما تعذّر سفر فريق الاتحاد الملقب في السعودية بـ"العميد" إلى مدينة حائل لمواجهة الطائي، بسبب الظروف الجوية السيئة.

وبالتالي، تأجلت المباراة حتى السابع من شباط/فبراير المقبل مع استئناف المسابقة بعد توقف لأكثر من شهر ونصف بسبب إقامة كأس آسيا في قطر.

وبات الاتحاد الذي تراجع إلى المركز السادس بفارق 25 نقطة خلف الهلال المتصدر (مع مباراة أقل للاتحاد)، الفريق الأضعف هجومياً ودفاعياً بين الرباعي الكبير (الهلال والنصر والأهلي والاتحاد) الذين استحوذ عليهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي الصيف الماضي وموّل صفقاتهم الضخمة.