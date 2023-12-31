أردوغان: نتمنى للرياضة التركية أن تُذكر بالإنجازات لا بالسجالات

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن تمنيه أن "تُذكر الرياضة التركية، لا سيما كرة القدم، بالإنجازات وليس بالسجالات".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع جوائز "نجيب فاضل" الثقافية لعام 2023، بمركز أتاتورك الثقافي في إسطنبول.

وأعرب أردوغان عن حزنه إزاء الأحداث التي جرت مساء الجمعة إثر تأجيل مباراة كأس السوبر التركي في المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن "تحويل الرياضة إلى أداة للمنافسة السياسية اليومية، مهما كان السبب، أمر خاطئ ولا يعود بالفائدة على الرياضة التركية".

ووصف أردوغان، تصريحات أحزاب المعارضة التركية في هذا الصدد منذ الليلة الماضية، بأنها "أمثلة جديدة على سياسة الاستغلال".

ولفت إلى أن "المعارضة لا تظهر للعلن في أي قضية تصب في مصلحة الوطن والشعب والديمقراطية التركية".

وأكد أردوغان، أن "الجمهورية قيمة مشتركة لجميع أفراد الشعب التركي، وأن مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس هذه الدولة".

وقال: "لا يمكننا أن نسمح بإخراج حادثة (الجمعة) من سياقها واستخدامها كأداة استعراضية واستفزازية".

كما أعرب أردوغان عن "استنكاره للإساءة غير الأخلاقية تجاه معتقدات الناس وقيمهم المقدسة، وخاصة باستخدام حدث مؤسف".

وتابع: "لم ولن نتردد في اتخاذ أي خطوة يتعين اتخاذها".

ودعا "جميع الأندية التركية إلى أن تتبنى بإخلاص روح اللعب النظيف، التي تمثل السلام والتضامن والتعاون في الرياضة".

والجمعة، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، تأجيل مباراة كأس السوبر التركي بين غلاطة سراي وفنربهتشة، والتي كانت مقررة في السعودية إلى موعد لاحق بسبب مشاكل تنظيمية.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد، أن قرار تأجيل المباراة إلى موعد لاحق جاء بقرار مشترك بين الاتحاد وناديي غلاطة سراي وفنربهتشة، بسبب مشاكل تنظيمية.

وأعرب البيان، عن شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم، والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة في البلد المضيف، على الجهود التي بذلوها لتنظيم كأس السوبر التركي في بلادهم.

ولفت إلى أن تنظيم نهائي كأس السوبر خارج تركيا، جاء بهدف الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا، والاتحاد التركي لكرة القدم (1923).

وعلى صعيد آخر، أشاد الرئيس أردوغان، بمواقف الشاعر والأديب التركي الراحل نجيب فاضل قيصاكورك، وقصائده الشعرية المفعمة بالحكمة والعمق والذكاء والاحترافية.

وأشار إلى أن إعادة فتح مسجد "آيا صوفيا" التاريخي في إسطنبول للعبادة، كان الحلم الأكبر للشاعر قيصاكورك، وأن شرف تحقيق هذا الحلم كان من نصيبه (أردوغان).

وقال أردوغان: "الحمد لله، بعد 80 عامًا من الشوق، حطمنا الأغلال معًا، وأعدنا آيا صوفيا إلى هويته الأصلية، بما يتوافق مع وصية (السلطان محمد) الفاتح".

وأكد أن "مسجد آيا صوفيا الكبير عاد إلى أصله وتخلص من الأسر، كما كان يحلم قيصاكورك"، شاكرا الله سبحانه وتعالى على هذا الشرف الذي منحه إياه.

وشدّد أردوغان، على أن ذكر اسمه كرئيس أعاد فتح "آيا صوفيا" للعبادة، يعتبر "أعظم شرف" بالنسبة إليه، وأن الشباب هم من سيحافظون على هذه "الأمانة المقدسة".

وتُمنح جوائز "نجيب فاضل" كل عام، بهدف الحفاظ على الميراث المعنوي والثقافي للأديب قيصاكورك، الذي توفي عام 1983 في إسطنبول.

وولد قيصاكورك، عام 1904، وأتقن عدة لغات أجنبية في شبابه، ودرس في قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة إسطنبول، وألّف أكثر من 100 كتاب.