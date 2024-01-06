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رفع كأس العالم 4 مرات.. وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية "زاغالو"

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 06.01.2024 19:19
لاعبو المنتخب البرازيلي يهتفون لمدربهم ماريو زاغالو، بعد فوزه رقم 100، في نهاية المباراة الودية مع كوريا الجنوبية في سيول في 20-11-2002 صورة:AFP لاعبو المنتخب البرازيلي يهتفون لمدربهم ماريو زاغالو، بعد فوزه رقم 100، في نهاية المباراة الودية مع كوريا الجنوبية في سيول في 20-11-2002 (صورة:AFP)

توفي ماريو زاغالو، أسطورة كرة القدم البرازيلية الفائز بكأس العالم لاعباً ومدرباً ومنسقاً عاماً مع كتيبة السامبا 4 مرات، السبت، عن عمر ناهز 92 عاماً.

ويعد زاغالو أول رياضي بالعالم يفوز بكأس العالم لاعباً ومدرباً، قبل أن يشاركه الإنجاز لاحقاً الألماني فرانتس بكنباور، والفرنسي ديدييه ديشامب.

ورفع زاغالو الكأس الأغلى لاعباً في بطولتي 1958 بالسويد، و1962 في تشيلي، قبل أن يتوج باللقب مدرباً للفريق الذي يعتبر من أفضل المنتخبات البرازيلية على الإطلاق في نسخة 1970 بالمكسيك.

كما توج زاغالو بكأسه الرابعة والأخيرة منسقاً عاماً للمنتخب البرازيلي عام 1994 في الولايات المتحدة.

وبوفاته، يكون جميع لاعبي البرازيل الفائزين ببطولة 1958 قد فارقوا الحياة.

وارتدى زاغالو قميص المنتخب البرازيلي 33 مرة، في حين لعب على صعيد الأندية لفريقي فلاشمينغو وبوتافوغو.

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