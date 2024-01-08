"بشيكطاش" التركي يعين البرتغالي "فرناندو سانتوس" مدرباً للفريق

أعلن نادي "بشيكطاش" التركي، الأحد، التعاقد رسمياً مع المدرب البرتغالي "فرناندو سانتوس"، لقيادة فريقه الأول لكرة القدم، وذلك خلفاً للمدرب الوطني "رضا تشالمباي".

وقال النادي التركي، على حسابه بمنصة "إكس"، "تم تعيين البرتغالي السيد فرناندو سانتوس، مدرباً لفريقنا لكرة القدم..نرحب به في منزله الجديد".

وشهدت مسيرة بشيكطاش تراجعاً كبيراً هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري التركي برصيد 29 نقطة، مبتعداً بفارق 18 نقطة عن الصدارة، كما خرج من دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي باحتلاله المركز الثالث في مجموعته.

ويعد سانتوس، المدرب الرابع للفريق هذا الموسم، بعد شينول غونيش، الذي استقال من منصبه ليحل بدلاً منه بوراك يلماز مؤقتاً، ليخلفه رضا تشالمباي، الذي تم إقالته من منصبه بعد 6 أسابيع.

وقاد سانتوس، أندية بورتو بين 1998 و2001، وسبورتينج لشبونة بين 2003 و2004، وبنفيكا في الفترة من 2006 حتى 2007.

وحقق سانتوس 8 ألقاب مع الأندية والمنتخبات، أبرزها لقب يورو 2016 مع البرتغال، إلى جانب كأس الأمم الأوروبية 2019.

وكانت آخر تجربة له مع المنتخب البولندي، لكنه أقيل من منصبه بعد 6 مباريات فقط، بعدما فشل في قيادة الفريق إلى يورو 2024، إذ ينتظر خوض الملحق الأوروبي، في مارس المقبل.