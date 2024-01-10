في أول مباراة لمدربه الجديد.. "بشيكطاش" يفوز برباعية على "ريزة سبور"

حقق نادي "بشيكطاش" فوزاً كبيراً خارج ملعبه على مضيفه ريزة سبور برباعية نظيفة، الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة عشرة (المؤجلة) من الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ".

وجاء الفوز تحت قيادة المدرب الجديد، البرتغالي فرناندو سانتوس، وفي أعقاب الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق بملعبه في مباراته الأخيرة بالمسابقة على يد "قاسم باشا" بثلاثية لهدف.

وسجل أهداف المباراة، الكوسوفي ميلوت راشيكا، وسميح كليجسوي (هدفان)، وجينك توسون في الدقائق 4، 45، 46، 79، على التوالي.

وبهذا الفوز رفع "بشيكطاش" رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد "ريزة سبور" عند 29 نقطة في المركز السادس.

ولحساب نفس الجولة، باغت "باشاك شهير" مضيفه "قاسم باشا" وتغلب عليه بثلاثية نظيفة، سجلها سردار غورلير، والسنغالي فيليب كيني، والإنجليزي جيروم أوبوكو في الدقائق 24، 54، 68.

ورفع الفائز رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 26 نقطة في المركز التاسع.

كما فاز "أنطاليا سبور" على مضيفه "بنديك سبور" بهدف دون رد، سجله باهادير أوزتورك في الدقيقة 19، ليرفع أنطاليا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بنديك سبور عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر.

وتعادل "ألانيا سبور" مع ضيفه "أنقرة غوجو" بهدف لمثله، سجل السلوفيني يوري بالكوفيتش هدف ألانياسبور في الدقيقة 48، وعادل "أنقرة غوجو" النتيجة عن طريق الصربي أوروس راداكوفيتش في الدقيقة 68.

وشهد اللقاء حالتي طرد، الأولى من نصيب إفكان بكر أوغلو لاعب أنقرة غوجو في الدقيقة 43، والثانية للهولندي ليروي فير لاعب ألانيا سبور في الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة، رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما ارتفع رصيد الضيوف إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر.