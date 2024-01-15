العراق يستهل مشواره في كأس آسيا 2023 بالفوز على إندونيسيا

استهل المنتخب العراقي، بطل آسيا لكرة القدم عام 2007، النسخة الحالية من البطولة القارية المقامة في قطر، بالفوز على المنتخب الإندونيسي 3-1، الاثنين، على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وسجّل للعراق، مهند علي في الدقيقة 17، وأسامة الرشيد في الدقيقة (45+7) وأيمن حسين في الدقيقة 75، فيما سجل مارسيلينو فردينان هدف إندونيسيا في الدقيقة 37.

ودخل المنتخب العراقي المباراة وهدفه إحراز النقاط الثلاث ضد أضعف منتخبات المجموعة التي تضم اليابان الفائزة على فيتنام 4-2، أمس الأحد.

وجدّد العراق بالتالي تفوقه على إندونيسيا في غضون ثلاثة أشهر، بعد أن حقق فوزاً ساحقاً عليها 5-1 في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويلعب العراق في الجولة الثانية مع اليابان الجمعة المقبل، متصدر المجموعة بفارق الأهداف عن العراق الثاني.