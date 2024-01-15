تركيا تتخذ إجراءات حازمة بحق اللاعب الإسرائيلي لدى أنطاليا سبور

أوقف الأمن التركي اللاعب الإسرائيلي لدى فريق أنطاليا سبور "سجيف يحزكيل"، بعد قيامه بحركة ذات طابع سياسي في مباراة فريقه ضد طرابزون سبور.

وقال مراسل الأناضول إن فرق الأمن في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا أوقفت يحزكيل، الأحد، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعداء"، في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة.

في سياق متصل، أعلن وكيل رئيس نادي أنطاليا سبور والمتحدث الصحفي باسم النادي إوران ألكان، أن محاميي النادي يعملون على إنهاء عقد يحزكيل.

وأشار ألكان في تصريحات الأحد إلى أن اللاعب الإسرائيلي قام بهذه الخطوة دون علم النادي، وأنه سيتم إنهاء عقده في أقرب وقت ممكن، واستبعاده من الفريق.

وفي وقت سابق، أعلن نادي أنطاليا سبور التركي لكرة القدم، استبعاد اللاعب الإسرائيلي "سجيف يحزكيل"، عن تشكيلة الفريق، بسبب حركة ذو طابع سياسي قام بها بعد تسجيله هدفا في مباراة فريقه ضد طرابزون سبور.

وأوضح النادي، في بيان، الأحد، أن اللاعب الإسرائيلي "قام بتصرف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا".

وأضاف "لن يسمح مجلس إدارتنا أبدًا بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس".

وفي معرض تعليقه على قرار الاستبعاد، أعرب رئيس النادي سنان بوزتبه، عن استغرابه لتصرف اللاعب الإسرائيلي بشكل يتعارض مع القيم الوطنية لتركيا.

وأضاف بوزتبه، في بيان، "النادي حذف مشهد التصرف غير المقبول الذي قام به اللاعب من حسابات التواصل الاجتماعي العائدة لنا، لن نسمح لمثل هذه التصرفات ما دمت رئيسا لهذا النادي".

وشدد على أنه لن يتردد في اتخاذ قرارات مماثلة مستقبلا بحق أي لاعب يتصرف بطريقة مخالفة للقيم الوطنية.