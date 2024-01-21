غلاطة سراي يفوز بخماسية على طرابزون سبور في الدوري التركي

حقق نادي غلاطة سراي التركي فوزاً ساحقاً خارج ملعبه على مضيفه طرابزون سبور بخمسة أهداف مقابل هدف، الأحد، في إطار منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ".

واستثمر غلاطة سراي تعثر غريمه فنربهتشة الذي تعادل في نفس الجولة بملعبه أمام صامصون سبور ليتساوي معه في نفس الرصيد لكن فنربهتشة حافظ على الصدارة بفارق الأهداف ولكل 54 نقطة، فيما تجمد رصيد طرابزون عند 37 نقطة في المركز الثالث.

تقدم غالاطة سراي عن طريق الإيفواري ويلفريد زاها في الدقيقة 13، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 64 سجل كان أيهان الهدف الثالث، قبل ان يقلص أنيس ديستان الفارق لطرابزون سبور بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 79، وتكفل كريم أكتورك بتسجيل الهدفين الرابع والخامس لغالاطة سراي في الدقيقتين 80، و6+90.

وفي نفس الجولة، تعادل فنربهتشة بملعبه مع ضيفه صامصون سبور بهدف لمثله، حيث تقدم أصحاب بالهدف الأول عن طريق عرفان قهوجي في الدقيقة 12، قبل أن يدرك صامصون سبور التعادل عن طريق إمري كلينج في الدقيقة 62، ليرفع الأخير رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

كما تعادل قونية سبور مع ضيفه أنطاليا سبور بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل سيواس سبور مع غازي عنتاب بهدفين لمثلهما.