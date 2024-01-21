كأس أمم إفريقيا.. المغرب يسقط في فخ التعادل أمام الكونغو الديمقراطية

سقط المنتخب المغربي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية في المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس أمم إفريقيا لحساب المجموعة السادسة.

وأهدر "أسود الأطلس" بهذا التعادل فرصة التأهل مبكراً للدور ثمن النهائي من البطولة في صدارة المجموعة، لتتأجل إلى الجولة الثالثة والأخيرة بلقاء زامبيا الأربعاء المقبل.

وسيطر لاعبو منتخب المغرب على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة وشكلوا العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى المنافس، وتمكن أشرف حكيمي، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق تمريرة حاسمة من حكيم زياش.

وتحصل المنتخب الكونغولي على فرصة ذهبية لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الاول بدقائق قليلة بعد أن احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالحهم في الدقيقة 42، لكن باكامبو أهدرها.

ونجح سلاس وأمانخيتوكا في تسجيل هدف التعادل لصالح الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 76 بعد تمريرة حاسمة من زميله ميسشاك إيليا، لتنتهي أحداث المباراة بالتعادل.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، قبل ظهور النتيجة النهائية للمباراة الثانية في ذات المجموعة بين زامبيا وتنزانيا، بينما رفع الكونغو رصيده إلى نقطتين.