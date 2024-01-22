كأس آسيا.. السعودية تلحق بركب المتأهلين وعمان تسقط في فخ التعادل مع تايلاند

لحق المنتخب السعودي بركب المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، بفوزه على قيرغيزستان المنقوصة بلاعبين 2-0، مساء الأحد، على استاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة التي شهدت تعادل تايلاند وعمان سلباً.

وسجل محمد كنو (36) وفيصل الغامدي (85) الهدفين، في المباراة التي شهدت حضور نحو 40 ألف شخص في المدرجات.

ولحقت السعودية بمنتخبات قطر المضيفة وحاملة اللقب، وإيران واستراليا والعراق إلى الدور الثاني.

ورفعت السعودية رصيدها الى 6 نقاط بفارق نقطتين أمام تايلاند، في حين حصلت عمان على نقطتها الأولى، فيما منيت قيرغيزستان التي أكملت المباراة بتسعة لاعبين إثر طرد أيزار أكماتوف (9) وكيمي بيورن ميرك (52)، بخسارتها الثانية.

وستحسم صدارة المجموعة في الجولة الأخيرة بين السعودية وتايلاند عندما يلتقيان الخميس المقبل، حيث تحتاج الأولى إلى التعادل فقط لضمانها وهي النقطة ذاتها التي تحتاج إليها تايلاند لحسم المركز الثاني واللحاق بها إلى ثمن النهائي، في حين تلتقي في التوقيت ذاته عمان مع قيرغيزستان.

نقطة وحيدة لعمان

وفي المجموعة ذاتها، سقطت عمان في فخ التعادل السلبي أمام تايلاند على استاد عبدالله بن خليفة.

وجاء الشوط الأول سريعاً بين المنتخبين وكان الاعتماد في صفوف العماني على تحركات صلاح اليحيائي، مسجل هدف عمان الوحيد في مرمى السعودية، والذي شكل عبئاً على دفاع تايلاند من دون أن يجد طريقه نحو الشباك.

في المقابل، كان مهاجم تايلاند ونادي بوريرام يونايتد سوباتشاي شيدد، صاحب هدفي منتخب بلاده في شباك قيرغيزستان، معزولاً تماماً.

وبدا واضحاً أن تايلاند لعبت من أجل حصد نقطة لا سيما في الشوط الثاني لتعزز حظوظها بالتأهل الى دور ال16.

وأقر المدرب الكرواتي لعمان برانكو ايفانكوفيتش بأنه فريقه وجد صعوبة في الوصول إلى مرمى المنافس بقوله "لعبت تايلاند بتنظيم كبير وكان من الصعوبة خلق الفرص".

ويتعين على عمان الفوز في مباراتها الأخيرة على قيرغيزستان لكي تدخل في الصراع على احدى البطاقات.

أما مدرب تايلاند الياباني ماساتادا ايشيي فقال "دخلنا المباراة ونحن نريد حصد نقاطها الثلاث، لكن مع تقدم المباراة رأينا ما يمكن القيام به".

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني بالإضافة إلى 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.