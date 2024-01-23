بنزيمة يطلب الرحيل "مؤقتاً" عن نادي اتحاد جدة

طلب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الرحيل "مؤقتاً" عن صفوف ناديه اتحاد جدة بسبب ضغوطات يتعرض لها، كما كشف مصدر مقرّب من النادي الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن اتحاد جدة عرض على بنزيمة الإعارة إلى فريق آخر في الدوري السعودي، لكن اللاعب الذي يشعر بعدم قدرته على تقديم أفضل ما لديه للاتحاد بسبب الضغط، رفضها.

ولم يرغب مصدر مقرّب من بنزيمة الذي ينتهي عقده مع الاتحاد عام 2026، تأكيد خبر طلب رحيله.

بنزيمة أحد أبرز النجوم الكبار الذين وفدوا إلى الدوري السعودي هذا الموسم، إلى جانب مواطنه وزميله الحالي نغولو كانتي، والبرازيلي نيمار (الهلال)، والجزائري رياض محرز (الأهلي) والسنغالي ساديو مانيه (النصر)، بعدما سبقهم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في الموسم الماضي.

وأشارت وسائل إعلام إنكليزية إلى أن تشلسي قد يكون مهتماً بالتعاقد مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 بالإعارة خلال سوق الانتقالات الحالي.

وعاد بنزيمة الذي ابتعد عن فريقه منذ أسابيع، إلى جدّة الخميس الماضي، بعد 17 يوماً من الغياب.

وكان المهاجم الدولي السابق حصل على إجازة من ناديه لثلاثة أيام "لظروفٍ خاصّة" وسافر إلى مدريد في 28 كانون الأول/ديسمبر بعدما عطّل حسابه على إنستغرام الذي يتابعه 76 مليون شخص.

ومنذ عودته الخميس، يتدرب الفرنسي "وحده" في جدة ولم ينضم إلى زملائه الذين يتدربون منذ 12 الشهر الحالي في دبي "لأسباب تأديبية".

وقال المصدر الثلاثاء إن اجتماعاً "حيوياً جداً وساخناً" بشأن الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مراتٍ مع ريال مدريد الإسباني، عُقد الجمعة بين مجلس إدارة النادي والمدرب الأرجنتيني مارسيل غاياردو وبنزيمة.

لكن مصدر مقرّب من صندوق الاستثمارات العامة السعودي أشار إلى أنه "لا يوجد خيار أمام بنزيمة للرحيل هذا الشهر".

وسجّل الفرنسي 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في الدوري، بعيداً جداً عن زميله السابق في ريال رونالدو الذي يتصدّر ترتيب الهدّافين بـ20 هدفاً بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

ويحتلّ الاتحاد المركز السابع في الدوري بـ28 نقطة، بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدّر، وهو الأقل حصداً للنقاط من بين الأندية التي دخلت خطّة نقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75% ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

ويستأنف الدوري السعودي منافساته في السابع من شباط/فبراير المقبل.