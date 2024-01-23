تأهل تاريخي لمنتخبات فلسطين وسوريا والإمارات لكأس آسيا لكرة القدم

بلغت فلسطين وسوريا الدور الثاني من كأس آسيا في كرة القدم لأول مرة في تاريخهما، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات التي شهدت أيضاً تأهل الإمارات رغم خسارتها أمام إيران 1-2.

وحصدت إيران العلامة الكاملة في هذه المجموعة بتسع نقاط، تليها الإمارات بأربع نقط بفارق الأهداف عن فلسطين التي تأهلت بين أفضل منتخبات في المركز الثالث، على غرار سوريا المتأهلة عن المجموعة الثانية.

وحققت فلسطين أول فوز لها في ثالث مشاركة لها في النهائيات، فكان مفتاحها الى الدور الثاني.

وتقدمت فلسطين مبكرا عندما سار قائدها مصعب البطاط بالكرة على الجهة اليمنى ومرر كرة متقنة داخل المنطقة ليتابعها الدباغ غير المراقب برأسه داخل الشباك (12).

وسُنِحت للدباغ اكثر من فرصة في الشوط الاول لكنه لم يحسن ترجمتها الى اهداف.

في المقابل، وبعد أن خسرت هونغ كونغ قائدها فاس نونيس بداعي الاصابة، أهدر فيليب تشان وايفرتون كامارغو فرصتين بتسديدهما فوق العارضة.

ونجحت فلسطين في تعزيز تقدمها مطلع الشوط الثاني ومرة جديدة كان البطاط صاحب التمريرة الحاسمة باتجاه القنبر ليتابعها داخل الشباك (48).

وسجلت فلسطين هدف التأهل التاريخي عندما اطلق تامر صيام كرة قوية ارتدت من العارضة لتجد الدباغ متربصا، فتابعها داخل الشباك (60).

وظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لهونغ كونغ اثر لمسة يد من البطاط، انبرى لها كامارغو وارتدت من العارضة، ليتنفس المنتخب الفلسطيني الصعداء.

وفي المباراة الثانية، تقدمت إيران بهدفي مهدي طارمي (26 و65)، قبل أن ترد الإمارات بهدف يحيى الغساني (90+3) الذي أهدر ركلة جزاء أيضاً (64).

وترجمت إيران سيطرتها بافتتاح التسجيل بعد تمريرة خلف المدافعين من ازمون إلى طارمي سددها في شباك حارس الإمارات خالد عيسى (26).

وسجلت إيران الثاني برأسية علي غوليزاده لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو" في ايه آر" (33).

وسنحت فرصة ثمينة للإمارات لإدراك التعادل بعدما عرقل المدافع حسين كنعاني المهاجم الغساني لتحتسب ركلة جزاء سددها الأخير وأبعدها حارس إيران علي رضا بيرانفاند ببراعة (64).

وعاقبت إيران منافستها بسرعة عندما أضافت الثاني عبر طارمي مستفيدا من تمريرة ازمون (64).

وعوض الغساني إهداره ركلة الجزاء بتسجيل هدف تقليص الفارق بعد تمريرة من عبدالله رمضان (90+3).

وكان الهدف مهما للإمارات لكي تضمن وصافة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن فلسطين الثالثة.

كما أن الهدف كان الأول الذي تسجله الإمارات أمام إيران بعد عجزها عن ذلك في آخر 5 مباريات جمعت بينهما.

- سوريا تتأهل أيضا

وبلغت سوريا الدور الثاني أيضا للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على الهند 1-صفر على ملعب البيت ضمن المجموعة الثانية، في حين انتهت المباراة الثانية بتعادل أستراليا مع اوزبكستان 1-1.

وسجل البديل عمر خريبين الهدف الوحيد (76)، محققا الأهم لمنتخب بلاده الذي كان الفوز سبيله الوحيد لبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى بعد أن أخفق في المشاركات الست السابقة.

وضمنت سوريا إحدى البطاقات الأربع لأفضل منتخبات في المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها الى 4 نقاط بفارق نقطة خلف اوزبكستان الثانية التي لحقت باستراليا المتصدرة والضامنة لتأهلها في الجولة الثانية وذلك بتعادلها معها 1-1.

وكانت الفرصة الأولى هندية عن طريق ماهاش سينغ ناوريم الذي راوغ مدافعا سوريا واطلق من مسافة قريبة لكن الحارس السوري احمد مدنية ابعدها ببراعة (2).

واستغل صباغ كرة عرضية وسدد رأسية من مسافة قريبة لكن الحارس الهندي قام برد فعل سريع لابعاد الخطر (6).

وأطلق هيسار كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة فشل الحارس الهندي في التقاطها تهيأت امام ايزيكيل العم سددها ارتطمت بمدافع هندي وتحولت ركنية (18).

وزج كوبر اخيرا بعمر خريبين مطلع الشوط الثاني، فأضاع فرصة سهلة عندما وصلته كرة عرضية من الجهة اليسرى سددها فوق العارضة من مسافة قريبة.

وفي أجمل هجمة لسوريا خلال المباراة وصلت الكرة إلى خريبين على مشارف المنطقة فمررها على الجهة اليسرى باتجاه هيسار الذي أعادها إليه فراوغ احد المدافعين وسددها زاحفة خادعا الحارس الهندي (76).

وقال خريبين لشبكة "بي ان سبورت" القطرية "شعور لا يوصف رغم أننا صعّبنا المهمة على أنفسنا".

وأضاف "إنها المرة الأولى التي نعبر بها إلى الدور الثاني لكننا لا نريد التوقّف هنا".

أما كوبر فقال في المؤتمر الصحافي "سعداء جدا بالتأهل، فخور باللاعبين لأنهم بذلوا جهودا كبيرة ولم يبخلوا بتقديم التضحيات".

وتابع "دخلنا المباراة بهدف واحد هو تحقيق الفوز لضمان التأهل".

وعن عدم مشاركة خريبين أساسيا قال كوبر "عمر عاد من إصابة قبل فترة وهذا ما يفسّر مشاركته في الشوط الثاني. كنا نريد الاستفادة من خبرته".

وختم "لا نريد التوقّف هنا ويتعيّن علينا التركيز للذهاب إلى أبعد دور ممكن".

- الصدارة لأستراليا

وانتهت المباراة الثانية بتعادل استراليا واوزبكستان 1-1 على استاد الجنوب.

وسجلت استراليا هدفا عبر كوسيني ينغي بعد مرور 10 دقائق لكنه ألغي بداعي التسلل.

واضاع رايلي ماكغري فرصة سهلة قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق والمرمى مشرع امامه اثر مجهود فردي لينغي، قبل أن تحصل استراليا على ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة عندما لمس مدافع اوزبكستان اوديلجون هامروبيكوف الكرة بيده فترجمها بنجاح مارتن بويل مانحا التقدم لمنتخب بلاده.

وفي الشوط الثاني الغى الحكم هدفا لاوزبكستان اثر رأسية عمر بيك اشمورادوف بداعي التسلل، قبل أن ينجح عزيزبيك تورغونباييف في إدارك التعادل في الدقيقة 78.

ورفعت استراليا رصيدها الى سبع نقاط مقابل خمس لاوزبكستان.