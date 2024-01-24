الدوري التركي.. بشيكطاش يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع أضنة دمير سبور

واصل فريق بشيكطاش نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي في ملعبه أمام أضنة دمير سبور، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ".

وأخفق بشيكطاش في استعادة توازنه بعد الخسارة المؤلمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام بنديك سبور، برباعية نظيفة تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي فيرناند سانتوس.

ورغم السيطرة الميدانية وكم الفرص الكبير لبيشكطاش والنقص العددي في صفوف الضيوف عقب طرد لاعبه يوسف باراسي في الدقيقة 48، إلا أن صاحب الأرض فشل في هز الشباك ليفقد آماله في التقدم للمركز الثالث بعد ان رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل رفع فريق أضنة دمير رصيده إلى 31 نقطة محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب أندية المسابقة.

وفي نفس الجولة، تواصلت انتفاضة فريق بنديك سبور للمباراة الثانية على التوالي، محققاً فوزاً ثميناً على ضيفه قاسم باشا بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ويتقدم خطوة إيجابية في مشواره للهروب من دوامة الهبوط، فيما تجمد رصيد قاسم باشا عند 29 نقطة في المركز التاسع.

كما تعادل هطاي سبور مع مضيفه ألانيا سبور بهدف لمثله.