غلاطة سراي يقلب تأخره لفوز على إسطنبول سبور ويواصل مزاحمته على الصدارة

قلب فريق غلاطة سراي التركي، تأخره بهدف أمام ضيفه إسطنبول سبور، إلى فوز ثمين بثلاثية لواحد، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ".

وحافظ أصحاب الأرض بهذا الفوز على مزاحمته لغريمه فنربهتشة على قمة جدول الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الصدارة، فيما تجمد رصيد إسطنبول سبور عند 10 نقاط في المركز الأخير.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث افتتح الغابوني دافيد سامبيسا، التسجيل للضيوف في الدقيقة 28، قبل أن يدرك كريم أكتورك أوغلو، التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

في الشوط الثاني عاد كريم أكتورك أوغلو، لهز الشباك مجددا بعد أن أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 79، واختتم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الثلاثية من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2.

وفي نفس الجولة، فاز صامسون سبور على ضيفه قيصري سبور بهدفين دون رد، سجلهما زكي يافرو، وإرجان كارا، في الدقيقتين 10 و57، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 29 نقطة في المركز التاسع.

كما فاز ريزة سبور، على ضيفه طرابزون سبور، بهدف نظيف سجله البوسني دال فارسانوفيتش، في الدقيقة 78، ليرفع الفائز رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الخاسر عند 37 نقطة في المركز الثالث.