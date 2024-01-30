كوريا الجنوبية تقصي السعودية بركلات الترجيح وتبلغ ربع نهائي كأس آسيا

أقصى منتخب كوريا الجنوبية نظيره السعودي بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقتان الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، وذلك في الدور ثمن النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

وسجل عبدالله رديف بالدقيقة (46) هدف السعودية، وتشوي غو سونغ هدف كوريا الجنوبية بالدقيقة (90+9).

وفي ركلات الترجيح، فشل سامي النجعي وعبدالرحمن غريب في مواجهة الحارس الكوري الجنوبي جو هيون وو.

وتلتقي كوريا الجنوبية في ربع النهائي مع استراليا، الجمعة، على استاد الجنوب مع طموح مواصلة المشوار حتى الفوز باللقب الغائب عنها منذ 64 عاماً، وتحديداً منذ 1960.

وهي المرة الثامنة توالياً التي يبلغ فيها "محاريو تايغوك" الدور ربع النهائي.

وقال حارس مرمى السعودية أحمد الكسار الذي تعملق في الذود عن مرماه، لقناة "بي إن سبورتس" القطرية "كنا قريبين من الفوز. استنفدت لياقتنا في اللحظات الاخيرة وكنا نستحق افضل من ذلك".

وجاءت بداية المباراة بطيئة من جانب الطرفين، فانحصر اللعب في وسط الملعب مع أفضلية للمنتخب السعودي من ناحية الاستحواذ.

وبعد أن كان الحارسان متفرجين لفترة طويلة تصدى الكسار لتسديدة زاحفة من هيونغ مين سون في أول فرصة خطرة في المباراة (25).

وردت السعودية من خلال هجمة مرتدة قادها سالم الدوسري ووصلت الكرة إلى صالح الشهري الذي اطلقها زاحفة مرت بجانب القائم (29).

وكادت السعودية تفتتح التسجيل عندما حول الشهري كرة رأسية إثر ركلة ركنية، فارتدت من العارضة ليتابعها علي لاجامي باتجاه المرمى لترتد من العارضة مجدداً، فلعبها سالم الدوسري برأسية جديدة لتمر بالقرب من القائم بسنتيمترات قليلة (40).

وفي مطلع الشوط الثاني، خرج الشهري ودخل بدلاً منه عبدالله رديف الذي احتاج إلى 33 ثانية فقط لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة أمامية من سالم الدوسري فكسر مصيدة التسلل وسدد بيسراه بعيداً عن متناول الحارس الكوري (46).

وحاول المنتخب الكوري لكن هجماته كانت معظمها مشتتة ولم تشكل خطورة على المرمى السعودي في ظل قلة حيلة مهاجميه.

في المقابل، كان خط الدفاع السعودي بقيادة علي لاجامي يقظاً ونجح الأخير في شل خطورة سون.

ورمى المنتخب الكوري الجنوبي بثقله في الدقائق العشر الأخيرة وتوالت ركلاته الركنية، وفي أبرز فرصة في المباراة أنقذ الكسار مرماه من هدف أكيد برد فعل سريع بساقه (84)، ثم تدخل مرة جديدة في وجه رأسية لسيوليونغ وو.

ثم لعب تشو غو سونغ رأسية في العارضة قبل أن يأتي الفرج من اللاعب ذاته برأسية من مسافة قريبة (90+9).

وفي الشوط الأول الإضافي، تصدى الكسار لكرة رأسية رائعة من قلب دفاع بايرن ميونيخ كيم مين جاي (97).

وأنقذ الكسار نجم المباراة بلا منازع فريقه من هدف أكيد عندما طار لكرة سددها كانغ اين لي وأبعدها الى ركنية (114).

وفي ركلات الترجيح تألق الحارس الكوري الجنوبي بالتصدري لركلتين ترجيحيتين، وأهدى بلاده بطاقة العبور.