تطبيق لمساجد إسطنبول يتيح ترجمة فورية للخطب والمواعظ إلى العربية والإنكليزية

أطلقت بلدية إسطنبول تطبيقا جديدا يتم تحميله في الهواتف النقالة والحواسيب اللوحية، يمكّن الأجانب من الاستماع للخطب والمواعظ الدينية في المساجد، من خلال الترجمة الفورية إلى اللغتين الإنكليزية والعربية.

ووسعت البلدية نطاق استخدام البرنامج ليتم استخدامه في المساجد أيضا، بعد أن كان يستخدم خلال المهرجانات والمظاهرات فقط.

ويتيح البرنامج "IBB Simultane" الفرصة للسياح الأجانب من أجل الاستماع إلى خطب الجمعة والأعياد، وكذلك المواعظ الدينية باللغتين الإنكليزية والعربية عبر الترجمة الفورية.

وعلّقت البلدية على أبواب مسجدي "السلطان أحمد" و"السليمانية" اللذين أطلقت البلدية التطبيق فيهما، كونهما من أبرز المساجد التاريخية التي يزورها السياح الأجانب بإسطنبول، للتعريف بالبرنامج المذكور.

وكتب على اللوحات "يمكنكم تحميل تطبيق الترجمة الفورية التابع للبلدية إلى هواتفكم والاستماع إلى الخطبة، والوصول إلى الإنترنت مجانا عبر شبكة البلدية ibbWIFI. ويمكنكم الحصول على سماعة أذن من الموظفين في مدخل المسجد".