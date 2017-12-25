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تركيا تستعيد 44 قطعة أثرية مهربة خلال 2017

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
لحد هرقل في متحف أنطاليا بعد عقب إعادته إلى تركيا بعد أكثر من 50 عاماً على سرقته لحد هرقل في متحف أنطاليا بعد عقب إعادته إلى تركيا بعد أكثر من 50 عاماً على سرقته

قال وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان قورتولموش، إن وزارته تمكنت هذا العام من استعادة 44 تحفة أثرية جرى خلال العقود الماضية تهريبها إلى الخارج بطريقة غير قانونية.

وأشار قورتولموش إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تاج مصنوع من الذهب يعود للقرن الرابع قبل الميلاد، جرى تهريبه إلى أسكتلندا بصورة غير قانونية.

وتابع: حاليًا، يوجد في مدينة أدنبره في اسكتلندا تاج ذهبي يعود للقرن الرابع قبل الميلاد. مشيرًا أن وزارته بدأت بالإجراءات القانونية من أجل استعادة ذلك التاج.

وكشف قورتولموش أن تركيا تمكنت هذا العام (2017) من إيقاف مزاد علني كان مزمعا إجراؤه في لندن لبيع مخطوطة للقرآن الكريم تعود للقرن السادس عشر، بيد الخطاط التركي "أحمد قره حصاري"، وهي تتابع حاليًا الإجراءات القانونية من أجل إعادة تلك المخطوطة الى تركيا.

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