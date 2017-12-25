منتجع بالاندوكن للتزلج شرقي تركيا يستعد لاستقبال السياح في عطلة رأس السنة

يستعد "منتجع بالاندوكين " بولاية أرضروم شرقي تركيا، الذي يعد أحد أهم مراكز التزلج في العالم، لاستقبال عدد كبير من السياح الأجانب والمحليين مع اقتراب عطلة رأس السنة الميلادية.

وأعدت ولاية أرضروم حزمة ترفيهية مختلفة وغنية للسياح المحليين والأجانب هذا العام، في منتجعات التزلج في بالاندوكين، وكوناكلي.

وتضم تلك الحزمة نشاطات مختلفة منها التزلج بالمشاعل، وألعاب نارية، وحفلات غنائية كثيرة تقام في الفنادق.

ومن المنتظر أن تصل نسبة امتلاء الفنادق في ولاية أرضروم إلى 100 %، حيث تشكل حجوزات السُياح الروس والأوكرانيين والجورجيين، ومن بلدان الشرق الأوسط النسبة الأكبر في فنادق الولاية.

وقال محافظ أرضروم "سيف الدين عزيزأوغلو"، للأناضول، إن منتجع بالاندوكين للتزلج يعتبر واحداً من أفضل منتجعات التزلج.

وأضاف عزيز أوغلو، أن ولاية أرضروم تشتهر بالرياضات الشتوية، وأطعمتها الشعبية، وأماكنها الأثرية.

ودعا عزيز أوغلو جميع السياح الأجانب والمحليين إلى زيارة أرضروم خلال عطلة رأس السنة، وطوال موسم الشتاء، وقضاء أجمل الأوقات فيها.