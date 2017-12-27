العام القادم.. أنتم على موعد مع افتتاح قلعة آيدوس أعلى منطقة في إسطنبول

تستعد قلعة آيدوس Aydos الواقعة في منطقة سلطان بيلي، في الطرف الآسيوي لإسطنبول، لفتح أبوابها مجدداً للزوار سنة 2018.

فقد شارفت أعمال الترميم التي بدأتها بلدية سلطان بيلي منذ 4 سنوات على الانتهاء، وسيكون بوسع السياح والمهتمين زيارة القلعة التي بدأ منها فتح القسطنطينية.

وصرح رئيس بلدية سلطان بايلي، حسين كسكين، لوكالة الأناضول إنه تم ترميم أسوار القلعة والبنى المعمارية وأن 90 بالمئة من أعمال التنقيب قد انتهت. هذا ويمكن مشاهدة القطع واللقى الأثرية في متحف إسطنبول.

وقال رئيس البلدية إن مشروع الترميم سيجعل من القلعة "مركزاً سياحياً وثقافياً عالمياً". علماً أنها القلعة بين القرنين 11 و12 ميلاديين، في عهد إمبراطورية الرومانية الشرقية.

ونفهم من موقعها الإستراتيجي لماذا حاصرها السلطان أورخان غازي بن عثمان بن أرطغرل ثاني أبناء السلطان عثمان الغازي ثم استولى عليها. لكن المؤرخ عشق باشازادة يقول إن السبب الحقيقي وراء الاستيلاء على القلعة سبب عاطفي!

إذ تقول الحكاية إن ابنة حاكم القلعة رأت في المنام رجلاً ينقذها من السقوط في حفرة. وقد وقعت في حبه دون أن تراه. ثم تبين أن ذلك الرجل في أحلام الأميرة يشبه تقاطيع وجه الأمير عبد الرحمن غازي، قائد الجيوش العثمانية التي كانت تحاصر القلعة.

فكتبت الأميرة رسالة لعبد الرحمن غازي وألقتها ليلاً، وجاء فيها: "تعال في الليل حتى أسلمك القلعة".

وهكذا سقطت القلعة في يد العثمانيين وانتهت القصة نهاية سعيدة إذ تزوج الحبيبان وأنشآ أسرة، وفق الحكاية.

علاوة عليه، تحيط بالقلعة مساحات كبيرة من الغابات التي تعد من أكثر الغابات خضرة في أوروبا وأعلى نقطة جبلية في إسطنبول.

ويمكن للزائر الاستمتاع بالمشي أو ركوب الدراجات أو الجولات المائية علاوة على ما تقدمه البلدية من خدمات عامة للقيام بالشواء وتحضير الطعام.